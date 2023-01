VIDEO | Eesti Energia uus juht: universaalteenus täidab oma eesmärki toetada elanikke

Esimesest aprillist võtab Hando Sutteri koha üle Andrus Durejko, kelle sõnul ei tulnud otsus kergekäeliselt. „Olen Ericssoni kontsernis töötanud enam kui 28 aastat. See on väga pikk aeg ja see on iseenesest, et vaadata maailma laiemalt. Teine on see, et Eesti Energia on huvitav ja väljakutsuv,“ kommenteeris ta.