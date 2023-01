VÕRDLUS | Parimat tähtajalise hoiuse intressi maksavad väikepangad

Näiteks on kolmeks kuuks raha hoiustades võimalik teenida kuni 1% intressi. Intressiarvestuse puhul tuleb arvestada, et see on aastases vaates ehk näiteks 1000 eurose hoiuse puhul teeniks kolme kuuga brutotulu 2,5 eurot, mitte 10 eurot. Tehes seda neli korda järjest teeks see aastaga siiski kokku 10 eurot ehk 1% algsummast.