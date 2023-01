Maagaasi hinna langus langetas tanklates ka CNG hinda

Tarmo Kärsna, energiaettevõtte AS Alexela juhatuse liige nentis, et CNG hinnalangus on olnud pikalt oodatud. „CNG hind on viimaste pooleteise aastaga kordades tõusnud ning gaasiautot omavad kliendid on eelistanud kasutada kütusena bensiini. Täna langenud CNG hinnaga on kütusekulu kilomeetri kohta odavam kui bensiiniautoga sõites, nii nagu see keskkonnahoiu ja üldise säästu vaatest olema peakski,“ lisas ta.