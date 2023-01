Ekspert annab nõu: tööandjal on õigus töötajat trahvida vaid viiel juhul

Korduv eksimine võib viia lepingu lõpetamiseni

Tööandjal on õigus tööleping erakorraliselt üles öelda, kui töötaja on korduvalt eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi ning tööandja on töötajat hoiatanud, et sellise käitumise jätkumine ei ole lubatud ja võib tuua kaasa töölepingu ülesütlemise (TLS § 88 lg 1 p 3). Eelnevat hoiatamist ei ole vaja, kui töötaja ei saa rikkumise erilise raskuse tõttu või muul põhjusel seda vastavalt hea usu põhimõttele tööandjalt oodata.

Samuti võib tööandja nii tähtajatu kui tähtajalise töölepingu töötajast tuleneval mõjuval põhjusel üles öelda ka etteteatamistähtaega järgimata, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtajani või etteteatamistähtaja lõppemiseni (TLS § 97 lg 3). Tegemist on eelkõige juhtumiga, kus töötaja on oma töökohustusi oluliselt rikkunud ning tema tegu välistab töösuhte jätkumise isegi etteteatamistähtaja võrra. Kuna TLS § 97 lõike 3 puhul on tegemist kaalutlusotsusega, siis vaidluse korral lõplikku hinnangu annab ainult töövaidlusorgan (kohus või töövaidluskomisjon). See tähendab, et kui tööandja ütleb töölepingu üles etteteatamistähtaega järgimata, siis on töötajal õigus nõuda hüvitist vähem etteteatatud aja eest.