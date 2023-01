Eesti Energia nõukogu liikmed: ootame uuelt juhilt strateegia elluviimist

Konkurents Eesti Energia uue juhi valimiseks oli nõukogu liikmete sõnul tihe. Meelis Einstein tõi välja, et nõukogul olid juhatuse esimehe ootuste osas latt kõrgele seatud nii professionaalsete oskuste ja kogemuste kui ka isikuomaduste osas. „Andruse kasuks rääkis suurettevõtte juhtimise kogemus, tugev analüütiline võimekus ja energeetikaalane haridus. Samuti on ta juhtimisstiililt meeskonnamängija, kes suudab tipptegijatest meeskonna ühise eesmärgi nimel tööle panna,“ märkis Einstein.

Andres Liinat tõdes samuti, et Durejko paistis silma teiste seas. Seda kinnitas ka Einar Kisel, kelle sõnul osutus Durejko valituks, kuna mitmed olulised kriteeriumid klappisid, näiteks hea meeskonna- ja suurettevõtte juhtimise kogemus. Teised kandidaadid, kes jõudsid lõppvooru, olid samuti tugevad, tõdes Einstein, kellel on hea meel, et Eestis on nii palju võimekaid juhte.