Rahandusminister Elektrilevi eraldamisest Eesti Energiast: praegu sellist ülesannet firmale antud ei ole

Akkermanni sõnul Durejkole kui isikule ootusi ei ole, vaid oodatakse, et juht lähtuks omaniku ootustest ettevõttele. Riigi ootus on, et jätkub taastuvenergia tootmisvõimsuse kasvu investeerimine, ja samuti soovitakse, et ettevõte muutuks järjest enam põlevkivielektritootjast süsinikneutraalseks energia- ja keemiatööstuseks. „Üheks peamiseks eesootavaks väljakutseks saab kindlasti olema küsimus, kuidas vähendada Eesti Energia CO₂ jalajälge ja leida tasakaal eri energialiikide vahel,“ prognoosib Akkermann.