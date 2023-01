Enefit Greeni juhi Aavo Kärmase sõnul on nüüd ühiskonnana aru saadud, et taastuvenergia turule toomiseks on vaja kiireid samme. Riigilt on vaja aga selgemat plaani ning murekohaks on ka see, kas uusi võimsusi suudetakse elektrivõrgus edasi transportida ning ega valdkonnale uusi piiranguid seata.