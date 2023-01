Suur pensionifondide ülevaade. Kriis viis üle 400 miljoni euro

Pensionikeskuse statistikast tuleb välja, et eelmine aasta ei olnud pensionikogujatega sõber. 26 pensionifondist jäid plussi ainult kolm. Miks oli enamik fonde languses? Põhjus tuleneb nende aktsiariskist, mille käekäiku mõjutab maailmamajandus. Nüüdseks on paljud suured börsiindeksid kaotanud kogu oma 2021. aasta tõusu, mõni on sellest isegi läbi kukkunud.