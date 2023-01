Päev börsil: Tallinki aktsia võttis jalad alla

Eile teatas kinnisvarafond Baltic Horizon Fund, et seni fondi üksi juhtinud Tarmo Karotame kõrvale valiti kaasfondijuhiks Edvinas Karbauskas, kes asus BHFi fondivalitseja Northern Horizon Capitali juhatusse. Börsiteate sõnul on Karbauskase peamine fookus investeeringutel ja finantsjuhtimisel.

Tallink Grupp teatas, et 2022. aasta detsembris kasvas reisijate arv pea kolmandiku võrra. Neljandas kvartalis veeti 1,3 miljonit reisijat, mida on aastavõrdluses 15,4% rohkem. Loe pikemalt siit .

2022. täisaastal vedas Tallink Grupp ühtekokku 5 462 085 reisijat kõikidel ettevõtte poolt opereeritavatel laevaliinidel kokku, mis on 84,4% võrra rohkem, kui 2021. täisaastal (vastavalt 2 961 975 veetud reisijat 2021. aastal). 2,83% tõusuga sai Tallink Grupi aktsiast päeva üks suuremaid tõusjaid.

Kohalikud krüptoeksperdid ütlesid Delfi Ärilehele, et krüptoregulatsioonid, mis tahavad krüptomündid kõrvutada väärtpaberitega, on ajast ja arust. Loe pikemalt siit .

Investeeri vaatas otsa, millised pangad pakuvad tähtajalisele hoiusele kõige kõrgemat intressi. Kui kolme kuuga on võimalik teenida kuni 1% intressi, siis 24 kuu puhul kerkib intress 3,1% juurde. Vaata siit, millised pangad kõige kõrgemat intressi pakuvad .

Euroopa börsid kauplevad teist päeva järjest plusspoolel. Stoxx 600 aktsiaindeks on kerkinud 1,50%, Saksamaa DAX 1,3% ning Skandinaavia aktsiaid koondav OMX Nordic 40 0,8%. Tugeva tõusu on tegid Euroopas turismisektori aktsiad, mis on kerkinud ligi 2,2%.