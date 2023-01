Viimaste üliraskete kuude jooksul saime korduvalt manitsetud, et hakkama tuleb ise saada, kes aga ei saa, too on iganenud ärimudel, kellel polegi turul kohta. Nüüd kuuleme lisaks ka seda, et meie mitmekordsed ettepanekud riigi sekkumiseks kriisiolukorra lahendamisse on turusolkimine.