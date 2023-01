Erakonnad ootavad Eesti Energia uuelt juhilt üleminekut taastuvale energiale. Ühel erakonnal on aga teised ootused

Majandus- ja taristuministri Riina Sikkuti (SDE) sõnul on Eesti Energial oluline roll Eesti inimestele kohaliku, odava ja väikese keskkonnajalajäljega elektrienergia pakkumiseks tulevikus. „See tähendab taastuvenergiavõimsuste kiiret väljaehitamist ning põlevkivielektrist väljumist. Koostöö riigiga on vältimatu, sealjuures peab valitsus sõnastama pikaajalise suuna ja selge ootuse Eesti Energiale.“ Sikkut lisas, et täpsemad järeldused saab teha Elektrilevi Eesti Energiast lahutamise analüüsi põhjal, kuid elektrituru arengu ja turu suurema läbipaistvuse huvides oleks mõistlik hoida võrguga seotud tegevused Eesti Energiast eraldi.