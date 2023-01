Eesti Loto toob üle kümne aasta turule uue lotomängu Jokker

„Viimati tõime uue arvloterii turule 2012. aasta märtsis, kui alustas rahvusvaheline loterii Eurojackpot. Eesti enda lotomänge ei ole lisandunud aastast 1996, kui alustas Bingo loto. Nüüd pakume lotohuvilistele taas uut põnevat mängu, millel sarnaselt Kenole on fikseeritud võidusummad ehk ka peavõiduks olevat miljonit on hea õnne korral võimalik võita iga päev,“ ütles Eesti Loto juht Riina Roosipuu. „Enam ei pea suure peavõiduga lotomängus osalemiseks ootama teisipäeva, kolmapäeva või reedet, vaid igaüks saab oma õnnepäeva ise valida.“

Jokkeris peab mängija valima seitse numbrit vahemikus 0-9. Võitmiseks peavad õiged numbrid paiknema õigetel positsioonidel – võidab pilet, millel vähemalt kaks numbrit on väljaloositud kombinatsiooniga samadel kohtadel. Jokkeri võidunumbrite väljaloosimiseks kasutatakse elektroonset loosimissüsteemi, kus võidunumbrid loositakse juhuarvu generaatori abil. Loosimine sulgub iga päev kell 18.30, võidunumbrid selguvad igapäevaselt TV3 ekraanil ning tulemused on leitavad ka Eesti Loto veebilehel.

„Uut mängu saime hakata pakkuma tänu uuele mängukeskkonnale, mille Eesti Loto detsembri alguses kasutusele võttis. Esialgu ongi Jokker saadaval ainult veebis.“ ütles Riina Roosipuu. „Uue mängukeskkonna kasutuselevõtt ei ole läinud päris valutult, aga tänaseks on uues keskkonnas mängukonto registreerinud ja pileteid ostnud juba üle 130 000 lotomängija. Tahaksingi siinkohal tänada kõiki meie mängijaid, kes on juba mängukeskkonna omaks võtnud ja ka neid, kes on meid teavitanud ilmnenud tõrgetest, et saaksime tekkinud vead parandada.“