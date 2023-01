Kogenud juht: tööotsijate jaoks on hetkel uut ametit otsides kõige olulisemal kohal stabiilsus – isegi IT-inimeste puhul

Viimaste kuude jooksul on tööturul pilt mõnevõrra muutunud ning varasem joviaalsus on asendunud ettevaatlikkusega, seda ka alati puuduse käes kannatavas IT-sektoris. Elisa valdkonnajuhi Joosep Põllumäe sõnul ei tähenda see, et arendajaid ja IT-spetsialiste vähem vaja oleks või et neid ei värvatavaks, vaid pigem on hakanud just IT-inimesed ise põhjalikumalt kaaluma, kas liikuda ühest majast teise ning palganumbri ja hüvede kõrval on selgelt olulisemaks muutunud ka stabiilsus ning jätkusuutlikkus.