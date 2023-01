Pangajuht soovitab: tee täna need kolm sammu, et pere eelarve kindlamalt tasakaalus hoida

„Võimalik, et mõne teenuse hind on konkurentsis läinud soodsamaks, mõnel on tekkinud alternatiiv või aitab näiteks lepingute koondamine perepaketti saavutada väikese kokkuhoiu. Lisaks on iga teenuse juures oluline ausalt peeglisse vaadata ja endalt küsida „kas mul on seda teenust tõesti täna tarvis?“

Kolmas asi on klassikaline rahatarkuse nipp: kui sul on sääste, siis pane need enda kasuks kindlasti tööle. „Säästud, mille kaotamisega sa riskida ei saa või ei taha, on turvaline kohe paigutada tähtajalisele pangahoiusele, mis kuni 100 000 eurose mahuni on sisuliselt riikliku garantiiga,“ rõhutas Pechter, kelle sõnul on täna rahal selgelt olemas hind ja sääste niisama pangakontol hoides loobub inimene talle ette nähtud tulust vabatahtlikult.