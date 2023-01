Tesla aktsia alustas aastat tugeva langusega

Firma avalikustas eile, et tarnis klientidele neljandas kvartalis kokku 405 278 autot, mis tähendab, et aasta peale ulatus see arv kokku 1,31 miljonini. Aastases võrdluses tähendas see 40% kasvu, mis jääb küll autofirma 50% kasvueesmärgile alla.

FactSeti andmetel prognoosisid analüütikud keskmiselt, et Tesla võiks tarnida kvartalis 427 000 sõidukit ehk 5,4% enam kui tegelik tulemus oli. Ootustele alla jäämine andis ka tõuke eilsele langusele, kui viimasel ajal on üha rohkem levinud uskumus, et nõudlus Tesla autode järele pole sedavõrd suur kui loodetud.

Teisalt näevad Morgan Stanley analüütikud, et Tesla aktsia nõrkus on võimalus soodsaks ostukohaks. Nende sõnul on kõiki autofirmasid ees ootamas raske aasta, kus konkurents on tugevnemas, aga samal ajal makrokeskkond nõrgenemas. „Samas, selle taustal me usume, et Teslal on potentsiaal suurendada oma edu elektriautode võidujooksus, kuna võimenduvad firma eelised kulude ja mastaabi mõistes, mis eristab neid konkurentidest.“