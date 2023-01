Binance krüptoturu ülevaates: turu tehingumahud vähenesid detsembris pea poole võrra

ETH-i puhul nähti sarnast liikumist. Ta alustas kuud 1345 euro juures, langedes 1162 euroni ja sulgus kuu lõpus 1121 peal. Positiivse noodina tõi Brottier välja, et 2022. aastal tehti ethereum'i ökosüsteemis üle kolme korra rohkem tehinguid kui eelneval aastal – see annab tema sõnul tunnistust tehnoloogia kasutuselevõtu kasvust ning peaks süstima turgudusse positiivsust.

BNB kuu oli muutlik, alustades 289 euro juures, langedes seejärel madalaima tasemeni 214 peale, kuid sulgus siis 230 euro peal. BNB Chain teavitas 22. detsembril, et BNB on unikaalsete aadresside (ehk „rahakottide“) arvuga ületanud esmakordselt ajaloos ethereum'i omi. BNB aadresse on praeguseks üle 230 miljoni, jäädes küll alla bitcoin'i võrgu aadresside arvule, mida on üle 1 miljardi.

Vaadates tagasi eelnevale aastale, jäi talle enim silma, et krüptoturud on liikunud sarnaselt aktsiaturgudega ning keskpankade (eelkõige USA) baasintresside tõusud on sarnaselt traditsiooniliste finantsvaradega toonud kaasa müügilaineid ka krüptoturul. Alanud aasta toob kaasa potentsiaali muutusteks – esiteks on töös mitmed regulatsioonid nagu näiteks Euroopa Liidu MiCA (Market in Crypto Assets), mis tekitab järelevalve teenusepakkujatele ning muudab krüptosfääri turvalisemaks eelkõige tavakasutajatele (MiCA kohta saab lugeda lisa siit). Samuti peaks juba selle aasta teises pooles hakkama tugevalt tooni andma 2024. aasta mais ees ootav järjekordne bitcoin'i pooldumine, mis ajalooliselt on toonud kaasa suuri hinnatõuse.