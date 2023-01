Tokyo on nii ülerahvastatud, et Jaapan maksab linlastele peale, et nad maale koliksid

See pole esimene kord, kui valitsus üritab kasutada rahalisi stiimuleid, et julgustada inimesi maale kolima, kuid praegune summa on varem pakutust kolm korda suurem.

Jaapanlased on aastakümneid paremat tööd otsides kolinud suurematesse keskustesse, jättes maapiirkonnad vaesuma ja noortest inimestest tühjaks. Samal ajal on suuremates linnades ruum kiiresti otsa saanud ja hinnad hüppeliselt tõusnud. Tokyo on riigi kõige suurem linn, kus elab ligikaudu 37 miljonit inimest. Tokyo on samuti üks maailma kallemaid kohti, kus elada – 2022. aastal oli linn kalliduselt maailmas 5. kohal.