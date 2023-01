Alanud aastal tõusevad mitmed töötukassa toetused ja hüvitised

Uus töötutoetuse päevamäär on 10,55 eurot. 31-kordne töötutoetuse päevamäär on 327,05 eurot. Kõigil klientidel, kellele on töötutoetus juba määratud, muutus toetuse päevamäär 1. jaanuarist automaatselt ja inimene ei pea suurema toetuse saamiseks avaldust esitama.

Sellest aastast on suurem ka summa, mida võib tööampsuga teenida. Töötuna registreeritud inimestel on õigus töö otsimise kõrvalt teha ka ajutist tööd ilma, et töötuna arvelolek lõppeks. See võimaldab töö otsijatel uue põhitöö leidmiseni olla erialaselt aktiivne. Ühes kuus võib sellest aastast tööampsudega teenida mitte rohkem kui 290 eurot.

Muutus ka tasemeõppetoetus. Nii töötavad inimesed kui tööd otsivad inimesed saavad tööturul vajalikel erialadel õppimise eest nüüd tasemeõppetoetust 327,05 eurot kuus.

Sellel aastal kehtib ka uus töötuskindlustushüvitise maksimummäär, mis on esimesel sajal päeval 78,55 eurot kalendripäevas ehk 2435,05 eurot 31 kalendripäeva eest ning alates 101. päevast 52,37 eurot kalendripäevas ehk 1623,47 eurot 31 kalendripäeva eest.

Kindlustatule on alati tagatud töötuskindlustushüvitis miinimumsuuruses. Hüvitise minimaalne päevamäär on sel aastal 10,90 eurot. Minimaalne hüvitis 31 kalendripäeva eest on 337,90 eurot.

Kõikide summade puhul on tegemist brutosummadega.