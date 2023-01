Ettevõtete riske aitab maandada nende hindamine

Valuutadest – Sõjajärgselt odavnes Venemaa rubla järsult ning järk-järgult muutus see valuuta ka vabalt mitte-kauplevaks varaks. Ameerika dollar tugevnes euro suhtes nii tugevalt, et sellist taset polnud me näinud 20 aastat. Rootsi kroon näitas aga euro suhtes sel aastal ootamatut nõrgenemist.

See näitab, et kõik, see mis on ühel hetkel kindel ja stabiilne, võib väga kiirelt muutuda. Need ettevõtted, kes olid ülal mainitud riskideks valmis, kaotasid vähem või isegi võitsid sellest. Mistõttu on oluline juhtida tähelepanu ettevõtete riskihindamisele.