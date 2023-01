Päev börsil: ühe Tallinna börsifirma aktsiatega kaubeldi erakordselt palju

Kui Harju Elektri hinnaliikumine väga tugev polnud (+1,6%), siis kauplemiskäive oli tavapärasest enam kui kümme korda suurem ehk 278 441 eurot. Võrdluseks: viimase aasta jooksul on Harju Elektri keskmine päevane kauplemiskäive olnud 23 500 eurot. Vaid korra on sellal olnud kauplemiskäive suurem — 12. oktoobril ulatus käive 302 333 euroni. Kauplemiskäive on olnud keskmisest suurem alates eelmise nädala neljapäevast.