Andres Järving lahkub Tallinna Kaubamaja Grupist

Järving on aktsionäride poolt Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liikmeks valitud alates 1999. aastast.

Tallinna Kaubamaja Grupi erinevate tütarettevõtete nõukogudest kutsutakse Järving tagasi ning tema asemele valitakse Kristo Anton. Rävala Parkla AS nõukogus valitakse Järvingu asemele Peeter Kütt.

Kristo Anton töötab NG Investeeringud OÜ investeeringute juhina alates 2006. aastast, kus tema peamisteks ülesanneteks on Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtete investeeringute, laienemiste ja finantseerimisega seotud teemad. Samuti on Kristo Anton Grupi jätkusuutliku arengu töörühma liige ja auditikomitee liige.

Peeter Kütt kuulub kõigi Grupi kinnisvara segmendi tütarettevõtete juhatustesse (käesoleval ajal Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, OÜ Tartu Kaubamaja Kinnisvara, SIA TKM Latvija ja UAB TKM Lietuva), kus tema peamisteks ülesanneteks on Grupi kinnisvara projektide ning tegevuste juhtimine ja Grupi ettevõtete nõustamine kinnisvara valdkonnas, samuti on ta Grupi jätkusuutliku arengu töörühma liige.