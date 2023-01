Eesti valitsus arutas Venemaa külmutatud varade kasutamist Ukraina ülesehitamiseks eelmise aasta lõpus ja andis seejärel välis- ja justiitsministeeriumile ülesande töötada välja skeem, kuidas siseriikliku õiguse järgi oleks neid varasid võimalik kasutada Ukraina heaks. „Küsimus meie jaoks on põhimõtteline poliitiline hoiak, sest meil eraldi võetuna on seda vara mõnekümne miljoni jagu, aga Euroopa finantskeskustes on Vene keskpanga reserve mitusada miljardit,“ sõnas Reinsalu.