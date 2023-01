Amazon otsustas kulude kärpeks koondada Viljandi linna jagu inimesi

Tema sõnul on e-kaubanduse hiiglasel kavas kaotada 18 000 töökohta, peamiselt Amazon Stores'i ja PXT organisatsioonides. Tegevjuht tõi eelseisvate koondamiste peamiste põhjustena välja ebakindla majanduse ja selle, et viimastel aastatel on palgatud liialt palju inimesi. Ettevõte hakkab mõjutatud töötajaid teavitama alates 18. jaanuarist, kirjutab portaal Investing.com.