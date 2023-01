Analüüs näitab, et pea pooled krüpto NFT-tehingud on tehtud turu manipuleerimise eesmärgiga

Hildobby kasutas nelja filtrit, et kõrvaldada kummaline kauplemiskäitumine, mis kõige tõenäolisemalt viitas turu manipulatsioonile. Esiteks filtreerisid nad välja ilmselged NFT-tehingud sama rahakoti aadressi vahel. Teiseks uuriti sama NFT kahe erineva rahakoti aadressi vahelist edasi-tagasi kauplemist, mis on üks levinumaid taktikaid. Kolmandaks, kui üks rahakoti aadress oli ostnud sama NFT-d kolm või enam korda, märgiti see olukorra ebatõenäolisuse tõttu manipulatsiooniks. Viimaks, kui ostja ja müüja NFT-tehingu rahakotti rahastati samast rahakotist ja oli ilmne, et nende vahel oli seos, märgiti ka need manipulatsiooniks.