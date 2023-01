Nimelt on aktsiaraamatu kohaselt vähenenud sel ajal kõige enam Svenska Handelsbankeni klientide aktsiate arv.

Kui jõulude paiku kuulus Rootsi panga klientidele 129 549 Harju Elektri aktsiat, siis eile õhtu seisuga oli alles 60 948 aktsiat. Teisisõnu on müüdud ligi 70 000 aktsiat. Sel perioodil on kätt vahetanud 150 407 aktsiat ehk ligi pooled müüdud aktsiatest on müünud Handelsbankeni klientide konto.