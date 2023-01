Morgan Stanley juhtfiguuri sõnul alahindavad investorid USA keskpanka ja tema mõju aktsiaturgudele

„Ma ei usu, et tõstmistsüklid on piisavalt sisse hinnatud,“ ütles ta. „Mis on sisse hinnatud, on see, et inimesed ootavad intressimäärade langust. Ma arvan, et me peame kuulama, mida keskpank ütleb,“ lisades, et tuleb jälgida nende seisukohta inflatsiooni osas.