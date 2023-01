Laenu andes enam peale maksma ei pea! Turult kadusid viimased negatiivse tootlusega riiklikud võlakirjad

Jaapani valitsuse võlakiri, mille tähtaeg on märtsis 2024, oli viimane väärtpaber Bloombergi indeksis, mis jälgib fikseeritud intressimääraga võlakirju, mille tähtaeg on vähemalt üks aasta, ja selle tootlus tõusis kolmapäeval nullini.

Globaalne võlakirjade maht, mille puhul investorid said nulltaseme alla jäävat intressimäära, kerkis Bloombergi globaalse võla koondindeksi kohaselt 2020. aasta lõpus 18,4 triljoni dollarini, kui keskpangad kogu maailmas hoidsid intressimäärasid nullis või alla selle ja ostsid võlakirju, et tagada intressimäära madal tase. See tähendab, et investorid pidid raha paigutamisele peale maksma. Nüüd oli Jaapan oli viimane, kelle võlakirjad lahkusid allapoole nulli jäävate intressimäärade klubist, kirjutab Bloomberg.