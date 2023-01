Parem kui nafta ja kuld? Investorid hakkavad viimase aja trendi osas kannatamatuks muutuma

Tihti on selliste tehingute väärtus sadu miljoneid eurosid. Paljude nende taga on olnud Hipgnosis Songs Fund Ltd., mis on rahakoormaid andnud nii Shakirale, Red Hot Chili Peppersile ja teistelegi. Pikas jooksus on neid peetud targaks raha paigutamise kohaks, kuid Hipgnosise investorid on täna muutumas närviliseks, sest ettevõtte aktsia hind on börsil langenud. Täna maksab see 35% vähem kui aasta tagasi.

Ettevõttele kuuluvad täna ligi 65 000 laulu õigused, millest 156 on võitnud Grammy auhinna. Nende kõneisiku sõnul on laulude väärtus tähtsam kui börsil toimuv kõikumine:

„Täna, nagu paljude teistegi investeerimisvarade puhul, ei kajasta ettevõtte aktsia hind laulude väärtust, mis meil portfellis on. Me oleme endiselt kindlad, et keskpikas vaates toodab Hipgnosis Songs Fund aktsionäridele suurt tulu.“

Merck Mercuriadis, kes on Hipgnosise asutaja, on muusikakataloogide õigusi nimetanud „majanduskriisikindlaks“ investeeringuks ning see olevat palju kindlam vara kui nafta või kuld.

Tõsi, populaarsete laulude pealt võib teenida lõputult, eriti kui suudad need noortele uues kuues maha müüa, kuid fondi investorid on avaldanud soovi, et ettevõte tegeleks rohkem olemasolevate kataloogidega ning ei ostaks neid pidevalt kalli raha eest juurde.

Mõned Hipgonisise suuremad kataloogiostud on olnud:

Justin Timberlake – 100 miljonit dollarit;

Neil Young (50% osalus) – 150 miljonit dollarit;

Red Hot Chili Peppers – 140 miljonit dollarit;

Lindsay Buckingham (75% osalus, 25% oli juba müüdud) – 80 miljonit dollarit.