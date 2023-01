Ministritel tekkis vaidlus pensionimaksete peatamise teemal

Rahandusministeerium teatas esmaspäeval, et jaanuaris kompenseeritakse ligi 342 000 inimesele vahepeal peatatud teise samba maksed, kokku läheb selleks ligi 270 miljonit eurot.

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) kinnitas, et tulevikus pole erakonnal plaanis pensionimakseid peatada. Reinsalu lisas, et olukorras, kus oldi tundmatusega silmitsi, võib kõike hinnata minevikus üle, milline otsus oli ratsionaalne. Ettepanek tootlus kompenseerida tuli parlamendilt. „Arvan, et see oli pensioni kogujate suhtes aus,“ sõnas ta.

„Mõni inimene on omistanud, otsekui oli see meil tohutu inflatsiooniallikas. Kui vaatame inflatsiooni meie regioonis või Balti riikides, siis inflatsioon on lubamatult kõrge ja peame töötame selle nimel, et inflatsiooni allapoole suruda,“ märkis Reinsalu. „Üks võimalus on kulutuste koomale tõmbamine, kahtlemata on see palju valulisem ja peame otsima võimalusi põhilise inflatsioonisurvega toodete ja teenuste hinda alla suruma.“

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut tõdes, et teise samba makseid rohkem ei peatata, kuna need pole eelarvepoliitiline vahend, mida kasutada kulude vähendamiseks. „Kriisis, kus on vaja teha kiireid otsuseid, et lühiajalisi mõjusid leevendada, kriisiotsustega ei saa pikaajalistele plaanidele vett peale tõmmata. Siin on väga selge poliitiline seisukohavõtt vajalik.“

Riigihalduse minister Riina Solman (Isamaa) lausus, et varem tehtut võib kritiseerida, aga teise samba rajamisel tehtud vead peab parandama. „Kui vaatame, siis teise samba puhul on tõesti nii, et need inimesed, kes sinna osalema läksid, madalapalgalised eriti, sellest mitte midagi ei ole võitnud ja neid inimesi rumalaks pidada ei ole mõtet,“ sõnas Solman. Ta lisas, et valitsus peab nüüd liikuma edasi pensionireformiga ning keskenduma inimeste finantskirjaoskuse parandamisele.