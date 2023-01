Rekordkiirusel rahmeldamine ja 60 miljonit eurot kulu. Kuus põhjust, miks seisab Paldiski terminal kasutult

Otsustajad, kes andsid kevadel pärast Eleringi ja Alexela vahel puhkenud vaidlusi Eesti gaasiga varustamise tagamise ikkagi nende kahe ettevõtte kätte, võiksid end edaspidi riigile tähtsate otsuste tegemisest eemal hoida. Uhkustame, et panime maailmarekordilise kiirusega Eestis püsti LNG-terminali, kuid on kahtlane, kas ikka saaksime selle terminali kaudu gaasi. Soomlastel võib üksnes hea meel olla, et nad suutsid ka ise kiirelt terminali ehitada ja pääsesid gaasivarustatuse tagamise puhul eestlaste abist. Kevadine Eleringi ja Alexela jagelemine on kasvanud üle infosõjaks, kus nuputatakse strateegiaid, et pildil parem välja näha, ja leiutatakse võtteid, millega teise poole tegevust takistada. Õhus on vähemalt kaks kohtuähvardust ja on keeruline aru saada, kui toimiv meie LNG-terminal ikkagi on. Elering on Paldiski LNG-terminali toruühendusse investeerinud üle 20 miljoni euro, Alexela ja Infortar kai ehitusse 40 miljonit eurot. On vähemalt kuus põhjust, miks ei hakka gaas veel niipea 60 miljoni euroga rekordkiirusel rajatud Paldiski terminalist läbi voolama.