Elering taotleb kurikuulsale Pakrineeme Sadamale sundvalduse kehtestamist

Täna, 5. detsembril teavitas Lääne-Harju vald Pakrineeme Sadamat, et Eleringi taotlusel on vald alustanud sundvalduse seadmise protsessi ning Alexela ja Infortari ühisfirmal on kuu aega oma seisukohtade avaldamiseks.

Elering on seni tulutult püüdnud Pakrineeme Sadamaga kokku leppida isiklikus kasutusõiguses ning on otsustanud kinnistute omanikule ülekaalukates avalikes huvides rajatud tehnorajatisele luua talumiskohustuse sundvalduse seadmisega.

Lääne-Harju vallavanem aga Jaanus Saat aga eelistaks et pooled jõuaksid omavahel lahenduseni ning sundvaldust ei seataks, sest see on ajakulukas protsess.

Vallavanem samas lisab, et sundvaldus on oluline ka kasutusloa tõttu, sest Eleringi senise taotluse põhjal ning maaomanikuga kokkuleppe puudumisel luba väljastada ei saa.

Saat lisab, et taotluses on puudu veel väga palju muid dokumente, mis hetkel kasutusluba väljastada ei võimalda, aga küllap on Elering sellega juba tegelemas.

Rendi kokkulepe oli tegelikult juba kevadel

Pakrineeme Sadama esindaja Jaanus Mody sõnul on riigifirma tegevus piinlik ja rendi maksmine võiks olla vähim, mida Elering teeb. Mody lisas, et kui kokkuleppele ei jõuta, võetakse ette kohtutee. „Kai tasuta ja tähtajatu kasutamine ei ole realistlik, võõra vara kasutamine oma majandustegevuses on tasuline, antud juhul Eleringi enda poolt valitud tingimustel,“ rääkis ta Ärilehele.

Kolmapäeval teatas Elering, et Paldiskisse LNG haalamiskai rajanud Pakrineeme Sadam on alustanud gaasitaristu eest küsima renti 500 000 eurot kuus. Sadama esindaja Jaanus Mody sõnul oli neile Eleringi juhatus tegelikult teatanud kevadel valmisolekust tasuma seda summat. Eleringi sõnul on aga nõue õigustühine ning ettevõte kinnitab, et rendimakse oli vaid ettepanek, mitte lepinguline kokkulepe.