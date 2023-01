VIDEO | Kas julgeksid kasutada? USAs tutvustati uut lapsevanematele mõeldud „nutiseadet“

Kanadas tegutsev lastetoodete idufirma Gluxkind näitas oma tehisintellektil põhinevat nutibeebikäru Las Vegases toimunud CES-il. Tegemist on tarbijaelektroonika šõuga, kus näidatakse viimase sõna kraami. Nutikäru nimi on Ella.

Selle käru sees kasutatakse sarnast tehnoloogiat nagu ka isejuhtivates autodes ja pakirobotites. Selles on kaks mootorit, et käru saaks hakkama ka mäkke tõusul ning lisaks on sel mäest laskumise pidurdusabi. Käru küljes on sensorid, mis tuvastavad objekte selle ümber, kuid selle mõte on olla „lisa silmapaar ja lisa kätepaar“, kirjutab ettevõte oma kodulehel. Käru ei asenda vanemat või lapsehoidjat.