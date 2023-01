Endise koondislase Andrei Stepanovi poolt sotsiaalmeediasse postitatud foto on tekitanud ühiskonnas ja jalgpalliringkonnas elavat vastukaja. Mehe tegu on põhjendatud ka sellega, et tegu on tema jalgpallureid vahendavale agentuurile väga hea reklaamiga. Reklaami on vaja, sest firma seis tundub olevat nigel.