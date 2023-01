Eesti põllumajandus-kaubanduskoja kauaaegne juht lahkub ametist

Roomet Sõrmus ütles oma lahkumist kommenteerides, et aeg muutusteks on küps. „Põllumajanduskoja inimestel, koja liikmesettevõtetel ja headel koostööpartneritel on minu südames jätkuvalt väga eriline koht. Samas näen, et koja positsioon põllumajandus- ja maamajandussektori esindusorganisatsioonina on tugev ning saan rahuliku südamega hästi toimiva organisatsiooni jätta uuele juhile ja suunduda põnevaid väljakutseid pakkuvasse uude valdkonda.“

Sõrmuse sõnul on Eesti põllumajandussektor viimase paarikümne aasta jooksul läbi teinud muljetavaldava arengu. „Meie põllumehed kasutavad kõige moodsamat tehnoloogiat, palju on investeeritud kaasaegsesse ja keskkonnasäästlikkuse tootmisesse. Mul on hea meel, et olen saanud olla nende arengute juures ja anda panuse kodumaise toidutootmise edendamisse,“ lisas Sõrmus.

Samas on tema sõnul põllumajandussektoris olnud viimase 15 aasta jooksul mitmeid sügavaid kriise ja väga tõsiseid probleeme, mille leevendamisel on põllumajandus-kaubanduskoda mänginud olulist rolli. „Õnneks on Eesti põllumehed hästi sitked. Kõige raskematest aegadest meenuvad mulle 2014. aastal alanud piimaturukriis ja sigade Aafrika katku tõttu tekkinud katastroofiline olukord Eesti seakasvatuses. Need kriisid hävitasid päris julmalt meie loomakasvatust ja koja roll leevendusmeetmete eest seismisel oli võtmetähtsusega. Päris hulluks kujunes ka 2020. aastal koroona ja valitsuse jäiga poliitika tõttu tekkinud tööjõukriis, mis tänu koja visadusele lõpuks lahenduse leidis,“ meenutas Sõrmus.

Sõrmus kiidab toidutootjaid

„Tahan tunnustada Eesti põllumehi ja toidutootjaid, kes on visalt panustanud kodumaise toidutootmise arendamisse. Kuigi olud pole olnud alati lihtsad, siis on ka kriiside kiuste tootmisega jätkatud ja valdkonda väga palju investeeritud. Eesti inimesed võivad rõõmsad olla, et meil on toidulaud kaetud nii rikkaliku valiku kodumaise toiduga. Mõistagi tänan praeguseid ja endiseid kolleege, kes on suure pühendumusega töötanud,“ ütles Sõrmus.