Tallinna Sadam tegi tugeva kriisijärgse taastumise. Teenindatud reisijate arv kasvas pea kaks korda

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul jätkub reisijate äri taastumine oodatust kiiremas tempos. „Aastaga on reisijate arv kahekordistunud ja Helsingi liinile lisandus detsembris uhiuus suurem laev m/s MyStar, mis toetab reisijate äri kasvu ka edaspidi. Tänaseks oleme jõudnud taastuda 72 protsendini pandeemia-eelsest tasemest,“ ütles Kalm. „Väga hea meel on, et hoolimata Peterburi kruiisikaardilt kadumisele leidis taas tee Tallinna 170 00 kruiisituristi ja Saaremaale 2000 kruiisituristi, mis on kokku kolm korda enam kui eelmisel aastal,“ sõnas Kalm.