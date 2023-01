Tallinnat kütva Utilitas Tallinna juht Robert Kitt ütleb, et nad on sel hooajal maagaasi kasutanud võimalikult vähe, kuna tarnete osas on olnud äärmiselt suur ebakindlus ja see jätkub ilmselt ka uuel aastal. Viimati tõstsid nad Tallinnas ja Maardus toasooja hinna mullu veebruaris – 97,15 eurot megavatt-tunni kohta, millele lisandub käibemaks. „Tänu gaasi asendamisele reservkütustega saime vältida selle küttehooaja alguses uut hinnatõusu,“ mainib ta.