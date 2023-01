Päikeseenergia võidukäigust kasu saanud mikroinverterite tootja Enphase Energy on viimaste aastate jooksul läbi teinud müstilise tõusu, kus investorite raha on kasvanud justkui pärmi peal. Selle kõrval on lühikeseks müüjad olnud skeptilised firma tegeliku edu suhtes, kuna numbrid ei jookse raamatupidamislikult kokku.