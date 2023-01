Sanktsioonid ja Vene nafta keeld ärgitab rahvusvahelist firmat Eestis koondama

Naftatoodete käitlemise ja ladustamise teenusepakkuja Nord Terminals (endine Alexela Logistics) teatas täna, et asuvad üle vaatama töötajate arvu. Ettevõtte selgitab, et võimalikud koondamised on seotud terminale läbivate mahtude vähenemisega, mis on seotud Ukraina sõja ja kaasnevate sanktsioonidega, sealhulgas ka hiljutise Vene nafta keeluga.