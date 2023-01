Enefit Green võttis rekordsummas laenu

Enefit Greeni juhatuse liikme ja finantsjuhi Veiko Räime sõnul on ettevõttel väga hea meel tugevdada veelgi koostööd oluliste finantspartnerite SEB ja Põhjamaade Investeerimispangaga. ,,Enefit Green on aktiivses kasvufaasis, et suurendada 2026. aastaks oma tootmisportfell neljakordseks. Investeerime selleks hinnanguliselt 1,5 miljardit eurot, et tuua Eestisse ja lähiriikidesse suures koguses odavat taastuvenergiat. Kasvuplaani elluviimisel tugineme nii investoritelt kaasatud rahale, äritegevuse rahavoole kui ka laenurahastusele. Uus laenurahastus on oluline osa käimasoleva investeerimisprogrammi finantseerimisest,“ kommenteeris Räim.

SEB on juba mitmeid aastaid võimendanud Enefit Greeni kasvuplaane ning samuti on ettevõtte fookuses jätkusuutlikud projektid. ,,Rõõm on olla jätkuvalt Enefit Greeni finantseerimispartner. 225 miljonit eurot on märkimisväärne kaasrahastussumma, mis panustab puhtamale energiatootmisele üleminekusse ja suurendab energiasõltumatust. Kuna SEB on ka ÜRO egiidi all kokku kutsutud Net Zero Banking Alliance asutajaliige, toetab antud tehing ka meie enda jätkusuutlikkuse eesmärke,“ ütles SEB Balti divisjoni korporatiivpanganduse juht Anders Larsson.