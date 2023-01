Nördinud investor kirub LHV äppi: see on kliendi petmine

Nimelt näitab LHV mobiiliäpp aktsiate hindu pikal graafikul sellisena nagu nad on läbi aegade olnud. Siinkohal tekib probleem aktsiatega, mis on hiljuti läbi teinud aktsia spliti ehk pooldumise ning graafikuid tagantjärgi korrigeeritud ei ole. Splitist saab pikemalt lugeda siit.

Näiteks ühe aasta vaates võib äpi kaudu Amazoni aktsia puhul tunduda, et kuus kuud tagasi oli ettevõtte osak väärt 3500 dollarit, täna kõigest 83 dollarit. See võib jätta eksliku mulje, justkui on aktsia drastiliselt odavnenud. Siiski see nii ei ole.