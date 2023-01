Sõda on oodatust kulukam: Venemaa peab kodumaal tegema väga valusaid otsuseid

Valitsus nimetab selliseid ponnistusi „käibe mobilisatsiooniks“. Samuti nõuab ettepanek veel lisaks 175 miljardit rubla ehk umbes 2,29 miljardit eurot lisaks, et ümber asustada 100 000 inimest Hersonist Venemaale. Ilmselge indikaator, et Kremlil ei ole suuri lootusi saamaks tagasi Hersoni alad, mis sügisel vägede poolt maha jäeti juba paar nädalat pärast alade illegaalselt okupeerimist.

Venemaa eelarve on järjest enam surve all, kui Putini sissetung jätkub juba teist aastat ning majandus kängub USA ning Euroopa sanktsioonide tõttu. Dividendid ning Gazpromi erakorraline kasumi maksustamine juba aitasid eelarve ülejäägile kaasa, kuid detsembris eesootavad kulutused suruvad selle suure tõenäosusega miinusesse.

Vladimir Putin on kinnitanud, et sõjakulutustele ei tule piiri. Samas kulutused haridusele ning meditsiinile hakkavad tundma pitsitust. Mišustin on nõudnud, et eelarve kulutusi, mis ei ole seotud sõjategevusega, „optimeeritaks“ ning see peaks tekitama lisaks 150 miljardit rubla sääste.