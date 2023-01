Erki Pruul ütleb, et praegu on Aparaaditehase täituvus 98%, s.t tühje ruume neil peaaegu polegi. Ta lisab, et nad hoiavad pidevalt majaliste tegemistel silma peal, et vajaduse korral kohe reageerida, kui kellelgi peaks raskeks minema. „Samas liikumisi toimub pidevalt ja see on ühe kultuuritehase loomulik areng,“ ütleb ta. Mullu sügisel lahkuski Aparaaditehasest seal pikka aega rentnik olnud restaureerimiskeskus.