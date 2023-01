VIDEO JA KAART | Skandaalsete Eesti ärimeeste suur vaidlus. Haamri all on eksootiline saar sambamaal

„Kuna pankrotis oleva KC Grupi varad on juba 2016. aastast Neticomi aresti all, siis on tekkinud probleemid ka Brasiilias, sest rahalised vahendid olid kinni: üsna suured maksuvõlad, võlad ja kohtuasjad kohalike töötajatega, täitmata kohustused kohalike lepingupartnerite ees jne.,“ selgitab Delfi Ärilehele olukorda ettevõtja Margus Reinsalu, kelle nimi noorematele lugejatele ehk midagi ei ütle. Tegemist on aga eestlasega, kes suutis muuhulgas kuulsatele Briti vutistaaridele külma teha. Tõsi, mitte jalgpalliväljakul.