Pettused levivad jätkuvalt. Politsei saab igapäevaselt teateid raha kaotanud ohvritelt

Põhja prefektuuri küber- ja majanduskuritegude talituse juht selgitab, et raha püütakse välja petta erinevate skeemidega. „Levivad petukõned, mida tehakse nii pankade, politsei ja Google assistendi nimel. Kõnes väidetakse, et kontol toimub kahtlane tehing ja selle takistamiseks palub helistaja jagada autentimiseks vajalikke PIN-koode,“ toob Kelt välja.

Lisaks on levinud ka pettused, kus inimestele saadetakse õngitsussõnumeid pankade ja kullerfirmade nimel. „Pankade nimel saadetud õngitsussõnumis kirjutatakse, et kontol toimub kahtlane tehing. Kullerfirmade nimel väidetakse, et paki kohaletoimetamisel on tekkinud tõrked.“ Kelt lisab, et sõnumisse on lisatud link, mis suunab inimest hästi jäljendatud ettevõtte kodulehele. Samuti saadetakse taolise sisuga e-kirju.