McDonald'si tegevjuhi Chris Kempczinski sõnul ei ole töökohtade vähendamine kärpimise meede, vaid selle eesmärk on aidata ettevõttel kiiremini uueneda ja tõhusamalt töötada.

Praegu on McDonald'si organisatsioon jagatud kolmeks segmendiks: USA, rahvusvahelised opereeritavad turud ja rahvusvahelised arenduslitsentside turud. Ettevõte tegutseb 119 turul üle maailma. „Selline lähenemine on aegunud ja piirav - me püüame lahendada samu probleeme mitu korda ning oleme aeglased uuenduste tegemisel,“ sõnas Kempczinski.