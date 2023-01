Valmima hakkab Eesti võimsaim tuulepark, mis paneb meid unustama üht totrat vaidlust

AS Nordecon kontserni ettevõte Nordecon Betoon OÜ (brändinimi NOBE) ja Verston OÜ ühispakkujatena ning Enefit Green ASi tütarettevõtted Tootsi Windpark OÜ ja Enefit Wind Purtse AS sõlmisid peatöövõtu lepingu Sopi-Tootsi tuulepargi projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks Eestis, Põhja-Pärnumaa vallas.

Sopi-Tootsi tuulepargist saab Baltimaade suurim ja kaasaegseim tuulepark, mille võimsus ja toodang on pea sama suured kui kogu Eesti praegustel tuuleparkidel kokku. Kokku on sel võimsust 255 megavatti.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2021. aasta konsolideeritud müügitulu oli 289 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 670 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.