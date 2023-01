Kättesaamatu odav elekter. Meretuulepargid saadetakse süvamerele, kuhu neid pole võimalik ehitada

Aasta esimestel päevadel andis rahandusministeerium teada justkui toreda sõnumi: nad tellisid Hiiu mereala ruumianalüüsi ja leidsid saare vetes sobivad kohad tuuleparkide rajamiseks. Rahandusministeeriumi kaarti lähemalt vaadates selgub, et tuuleparkide jaoks sobivaks pakutud alad ei ühti sugugi nendega, kuhu meretuuleparkide arendajad praegu tuulikute püstitamiseks hoonestuslubasid taotlevad. Veelgi enam, kolmest Hiiumaa külje alla tuuleparke püstitada soovivast arendajast kaks ütlevad, et ministeeriumi soovitused on ebarealistlikud ja nende järgi jäävadki Hiiumaa vetesse tuulepargid tegemata.