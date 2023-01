Eesti töömaastikku räsivad koondamislained. Kas tead oma õigusi?

Kui tavapäraselt on aastas kuni 3000 töövaidlust, siis näiteks 2009. aastal kasvas töövaidluste arv 6300-ni. „Ajas on töövaidluste teemad püsinud samad – suur osa nõuetest on seotud töötamise ajal maksmata jäänud töötasu ja puhkusetasu teemaga ning hüvitiste nõuetega,“ sõnas tööinspektsiooni kommunikatsioonispetsialist Carolin Liis Tamm.