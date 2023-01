Maksuküüru säilitamisesse suhtub positiivselt ainult Isamaa

„Maksuküür vajab tõepoolest ümbervaatamist ja siin on mitmeid võimalusi. Aeg on edasi läinud – oleme tõstnud tulumaksuvaba miinimumi, keskmine palk on kasvanud ning omal ajal kehtestatud küür on ajale jalgu jäämas. Aga kas kaasajastamine tähendab nende numbrite ümber vaatamist, et me suurendame neid numbreid ja jätame küüru alles, kaotame küüru ära, teeme astmeliseks tulumaksuks – eks need vaidlused seisavad kolleegidega meil ees. Isamaa hea meelega säilitaks selle küüru ja vaataks need numbrid ümber,“ rääkis Seeder.