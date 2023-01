Keskpangad ei kuuluta veel võitu inflatsiooni üle

Euroopa Keskpank kavatseb jätkata sel aastal ühtlases tempos intressimäärade tõstmist ja on esimesse kvartalisse kavandanud kaks pooleprotsendilist tõusu, et saada inflatsioon kontrolli alla. Euroala inflatsioon oli detsembris esimest korda pärast augustit ühekohaline, mis andis lootust, et euroala kõigi aegade suurima tarbijahindade hüppe haripunkt on ületatud.